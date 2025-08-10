"장난감 하나 리셀가가 수십만 원"…다시 '품절대란' 부른 '90년대 대유행템'

MZ세대 사이 다마고치 시리즈 인기몰이 중

희귀템은 원가 10배 이상 리셀도

1990년대 선풍적인 인기를 끌었던 장난감 다마고치가 최근 MZ(밀레니얼+Z)세대 사이에서 다시 인기다. 과거 다마고치 게임을 즐겼던 밀레니얼 세대에게는 어릴 적 추억을 불러일으키고, 이 제품을 경험해 보지 못한 Z세대(1990년대 중후반부터 2010년대 초반생)에게는 새로운 경험으로 다가오기 때문이다.

최근 반다이남코코리아는 다마고치 시리즈 최신작 '다마고치 파라다이스'를 선보였다. 지난달 15일 서울 용산구 아이파크몰에 마련된 다마고치 팝업스토어에는 오픈 시간 전부터 많은 인파가 몰려 긴 대기 줄이 이어졌고, 첫날 준비된 물량 600여개는 당일 소진됐다. 이 제품은 하루 평균 300여개씩 판매되다 보름 만인 지난달 말 모든 물량이 다 나갔다.

온라인도 마찬가지다. 반다이남코코리아 공식 온라인 스토어에서 대부분의 제품이 품절 상태로, 추후 입고가 예정돼 있다. 웃돈이 붙은 리셀(재판매) 거래 열기도 뜨겁다. 특히 한정판이거나 단종된 상품의 경우 한 대당 가격이 정가의 10배 이상까지 올라가기도 했다. 한정판 거래 플랫폼 크림을 보면 '다마고치 썸 메르헨 핑크' 제품의 거래가는 정가(5만4900원)보다 7배 이상 높은 40만9000원에 형성돼 있다. 해당 제품은 2019년 출시된 한글판 다마고치로 올 초 단종됐다. 또 같은 발매가인 '다마고치 썸 매지컬 퍼플의 즉시 구매가도 32만9000원이다. 이 밖에도 중고거래 플랫폼 등에서는 유니 엔젤 산리오, 20주년 에디션과 같은 콜라보 제품을 60만원~80만원에 판매하는 경우도 있다.

다마고치는 1996년 일본 장난감 기업 반다이남코에서 만든 제품으로, 화면 속 가상의 애완동물을 키우는 육성 시뮬레이션 게임이다. 사용자가 어떻게 키우느냐에 따라 알 형태에서 시작한 생명체가 각각 다른 모습으로 진화하는 것을 보는 재미가 있다.

나만의 개성이 담긴 다마고치를 꾸미는 문화도 함께 확산하고 있다. 케이스나 키링과 같은 액세서리로 자신만의 기기를 꾸민 뒤 이를 사회관계망서비스(SNS)에 올리는 것이다. 특히 이러한 문화는 어린 시절 다마고치를 접해 이에 친숙한 밀레니얼 세대가 경제적 여유가 생기면서 자연스레 일어난 현상이다.





