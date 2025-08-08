[특징주]"숨 고르기 필요하다"…LIG넥스원, 14%대↓

8일 LIG넥스원 LIG넥스원 079550 | 코스피 증권정보 현재가 514,000 전일대비 89,000 등락률 -14.76% 거래량 354,784 전일가 603,000 2025.08.08 10:04 기준 관련기사 [굿모닝 증시]관세 불확실성 완화…국내 증시 상승 출발 전망두산·효성중공업·LIG넥스원, MSCI 한국지수 합류[굿모닝 증시]"세제개편안 불확실성 지속…국내 증시 변동성 확대" 전 종목 시세 보기 close 주가가 급락하고 있다. 높은 밸류에이션 부담에 증권가에서 일제히 투자의견을 '중립'으로 변경하면서다.

이날 오전 10시6분 기준 LIG넥스원은 전 거래일 대비 8만6000원(14.26%) 내린 51만7000원에 거래되고 있다.

LIG넥스원은 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 776억 원으로 지난해 동기보다 57.9% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 전날 공시했다.

견조한 실적을 거뒀지만, 시장 기대치에는 미치지 못했다. 이에 LIG넥스원 주가는 애프터마켓에서 한때 6.6% 떨어진 54만 5000원에 거래되기도 했다.

증권가에서는 투자의견 매수에서 중립으로 하향하는 보고서를 쏟아냈다. DB증권, 미래에셋증권, LS증권, 다올투자증권, 삼성증권 등이 중립 의견을 냈다.

한영수 삼성증권 연구원은 "미래 성장 기대는 여전히 유효하지만 주가 급등으로 성장에 대한 기대가 밸류에이션에 일정 부분 반영됐다"면서 "단기 상승 여력 축소로 투자의견을 HOLD(중립)로 하향한다"고 설명했다.

교보증권은 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 70만원으로 올려잡았다. 안유동 교보증권 연구원은 "올해와 내년 실적에서 수출 비중 상승에 따른 수익성 개선은 필연적인 상황일 것으로 판단한다. 결국엔 시간 문제"라고 설명했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



