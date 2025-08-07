넷마블, 2분기 영업이익 1011억원…전년比 9.1% ↓

하반기 뱀피르·몬길 등 기대작 출시 예정

넷마블 넷마블 251270 | 코스피 증권정보 현재가 61,900 전일대비 3,100 등락률 +5.27% 거래량 559,985 전일가 58,800 2025.08.07 15:30 기준 관련기사 [마켓 ING]기대감 사라진 코스피, 당분간 조정 불가피세븐나이츠, 추억 업고 날았다…리부트 게임 돌풍 넷마블 자회사 직원, 게임 아이템 비정상 유통…500만원 부당이익 전 종목 시세 보기 close 은 올해 2분기 연결기준 영업이익이 1011억원을 기록해 지난해 같은 기간보다 9.1% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 7일 공시했다.

같은 기간 매출액은 7176억원으로 전년 동기 대비 8.2% 줄었고, 당기순이익은 1602억원으로 1.3% 감소했다. 상각 전 영업이익(EBITDA)는 1311억원을 기록했다.

실적을 올해 상반기 누적으로 살펴보면 1조3415억원의 매출과 1508억원의 영업이익을 기록했다. 지난해 상반기와 비교해 매출은 1.9% 줄었고, 영업이익은 31.2% 증가했다.

2분기 해외 매출은 4737억원으로 전년 동기 대비 19.8% 줄었다. 이는 한국 지역 매출 성장에 따른 상대적인 영향이라는 게 넷마블의 설명이다. 2분기 전체 매출에서 해외 매출이 차지하는 비중은 66%다.

2분기 기준 국가별 매출 비중은 ▲북미 35% ▲한국 34% ▲유럽 12% ▲동남아 7% ▲일본 6% ▲기타 6% 순으로 집계됐다. 장르별 매출 비중은 ▲RPG 42% ▲캐주얼 게임 33% ▲MMORPG(다중접속역할수행게임) 18% ▲기타 7%다. 한국 지역의 매출이 성장함과 동시에 RPG 장르 작품의 매출이 늘었다.

매출과 영업이익 모두 직전 분기와 비교해서는 늘었다. 이는 'RF 온라인 넥스트'의 실적 온기 반영과 '세븐나이츠 리버스'의 출시 영향이다. 다만 전년 동기와 비교해서는 '나 혼자만 레벨업:어라이즈(ARISE)' 출시에 따른 역기저효과가 나타났다.

넷마블은 올해 하반기 '뱀피르' 출시(8월26일)를 시작으로 '킹 오브 파이터 AFK'와 '스톤에이지: 펫월드', '몬길: 스타다이브(STAR DIVE)', '프로젝트 SOL', '일곱 개의 대죄: 오리진(Origin)', '나 혼자만 레벨업:어라이즈 오버드라이브(ARISE OVERDRIVE)' 등 7종의 신작을 내놓을 예정이다.

김병규 넷마블 대표는 "상반기에 출시한 RF 온라인 넥스트와 세븐나이츠 리버스의 연이은 흥행과 비용 구조 개선에 따른 레버리지 효과가 본격화되며 외형과 수익성이 동반 성장하는 모습을 보였다"면서 "하반기는 신작 효과 및 글로벌 출시 게임을 통해 상반기 대비 더 성장할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>