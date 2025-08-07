본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

노후(경유)차 조기폐차 접수

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.08.07 09:30

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대전시, 11일부터 신청… 총 1099대, 30억원 규모 지원

대전시청 전경

대전시청 전경

AD
원본보기 아이콘

노후(경유)차 조기 폐차를 위해 대전시가 총 1099대를 대상으로 약 30억 원 규모로 진행한다.


이를 위해 대전시가 자동차 배출가스 감축을 위해 조기 폐차 보조금 올해 2차 접수를 오는 11일부터 진행한다.

이번 사업은 1인당 연간 1대에 한해 지원되며, 조기 폐차에 따른 보조금은 대전시가 전액 부담한다.


지원 대상은 ▲배출가스 4등급 경유 차 ▲5등급 차량 ▲2009년 8월 31일 이전 배출허용기준으로 제작된 도로용 3종 건설기계(덤프트럭, 콘크리트 믹서트럭, 콘크리트 펌프 트럭)이며, 지게차와 굴착기도 포함된다.


해당 차량은 현재 대전시에 등록돼 있어야 하며, 대전시 또는 대기관리권역에 6개월 이상 연속 사용본거지로 등록된 경우에 한해 신청할 수 있다. 단, 정부 보조금을 통해 배출가스 저감장치를 부착했거나 저공해 엔진으로 개조한 차량은 지원 대상에서 제외된다.

소상공인의 경우 신청일 기준으로 6개월 이상 차량을 연속 소유하고 있어야 하며, 차량의 총중량, 배출가스 등급, 신차 구매 여부 등에 따라 보조금이 차등 지급된다.


자동차의 배출가스 등급은 자동차 배출가스 누리집이나 콜센터를 통해 확인할 수 있다.


신청은 온라인 또는 우편을 통해 가능하며, 온라인은 누리집, 우편은 한국자동차환경협회에 등기우편으로 접수하면 된다.


문창용 대전시 환경국장은 "상반기에 이어 이번 2차 조기 폐차 지원사업도 시민들의 적극적인 참여를 기대한다"며 "대전시 대기질 개선을 위해 지속적인 노력을 이어가겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 실손보험금 지급 분쟁 의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"종일 틀었는데 어쩌나"…하루 5시간 에어컨 틀면 전기료 '11만원'

손흥민 LAFC 입단 "이기기 위해 왔다…LAFC 전설이 되겠다"

호캉스 갔다 병 걸리겠네…이건 절대 만지지 마세요

소비쿠폰 효과에 30억 이하 매장 매출 8.7% 증가…학원·안경 더 웃었다

김정은 "물난리는 옛말" 좋아했지만…발밑 제방엔 구멍이 숭숭

버핏의 '은퇴' 한마디에…버크셔 주가 14% '후퇴'

北주민 1명, 서해 한강중립수역 통해 귀순 "북, 특이동향 없어"

새로운 이슈 보기