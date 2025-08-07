삼일PwC·한국거래소, '찾아가는 재무·회계 실무 세미나' 개최

서울 인천 부산 등 6개 지역 진행

삼일PwC는 한국거래소 중소기업회계지원센터와 함께 오는 9월 서울, 인천, 부산 등 6개 권역에서 '찾아가는 재무·회계 실무 세미나'를 개최한다고 7일 밝혔다.

이번 세미나는 지방 상장 기업의 재무 역량을 강화하기 위해 마련됐으며, 삼일PwC 전문가들이 회계, 세무, 내부통제, 인공지능(AI) 등 실무 중심의 강의를 제공한다.

주제는 ▲핵심 중점 감리사항 관련 회계처리 유의 사항 ▲2025년 최신 주요 예판 및 개정세법 주요 사항 ▲상법개정, 내부회계 법제화 및 자금통제 공시 대응방안 ▲AI 및 디지털 전략과 대응 방안 ▲상법개정 대응을 통한 상장기업 실무 기업설명회(IR) 전략 등이다.

세미나는 부산(9일), 대구(10일), 대전(11일), 광주(15일), 인천(17일), 서울(19일) 순으로 진행되며, 인천과 대전 세미나는 지역 상공회의소와 공동으로 주관한다. 서울을 제외한 권역에서는 강의 후 저녁 식사 및 질문과 답변(Q&A) 시간도 제공된다.

참가비(주차비 제외)는 무료다. 권역별 상세 일정 및 참가 신청 방법은 한국거래소 중소기업 회계지원센터 회계도움e 사이트에서 확인할 수 있다.





