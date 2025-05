세계 주요 백화점 수뇌부 한자리에…롯데百, 월드 서밋 개최

미래 전략 모색 백화점 업계 최대 포럼

내달 11~12일 롯데호텔 서울서 진행

미국·영국 등 10여개국 20여개사 대표 참여

정준호 대표 기조연설·주제발표 등 맡아

롯데백화점은 국내 최초로 '제16회 IGDS 월드 백화점 서밋(WDSS, World Department Store Summit)'을 개최한다고 20일 밝혔다.

롯데백화점 소공동 본점. 롯데백화점 제공 AD 원본보기 아이콘

IGDS 월드 백화점 서밋은 스위스 취리히에 본사를 둔 대륙간백화점협회(IGDS) 주관으로 매년 세계 각국의 주요 백화점 수뇌부들이 한자리에 모여 미래 전략을 모색하는 업계 최대 전략 포럼이다. IGDS에는 현재 38개국, 44개의 각국을 대표하는 백화점이 회원으로 소속돼 있다.

2008년 영국 런던에서 첫 서밋을 시작한 이래 미국 뉴욕(2010년), 스위스 취리히(2016년), 독일 베를린(2024년) 등 지난해까지 전 세계 13개국, 15개 도시에서 서밋을 개최했으며 고객 경험의 혁신, 미래를 위한 투자, 디지털 전략 등 다양한 분야의 현안을 논의해 왔다.

올해는 국내 유일의 IGDS회원사인 롯데백화점이 공동 주최자로 나서 서울에서 행사가 열린다. 비즈니스, 기술, 문화적 영향력을 행사하고 있는 K-웨이브의 중심에 서울이 있다는 점과 국내 백화점 업계 1위인 롯데백화점의 위상이 함께 고려된 결과라고 회사 측은 설명했다.

이번 서밋은 다음 달 11~12일 서울 중구 소공동 롯데호텔 서울에서 열린다. '고객을 사로잡는 최고의 방법 (How to Best Captivate Customers)'을 주제로 현재와 미래 고객을 공략할 최적의 방법을 찾는데 머리를 맞댄다.

전 세계 10여개국의 20여개 대표 백화점과 글로벌 브랜드의 수뇌부가 참석해, 사업에서 경험한 성공 사례를 토대로 혁신 인사이트를 공개할 계획이다.

정준호 롯데백화점 대표. 롯데백화점 제공 원본보기 아이콘

리테일 산업의 변화, 소비자 트렌드, 혁신과 신기술, 최상의 서비스 등을 테마로 총 8개 세션을 진행하며 첫날 기조연설과 둘째 날 K백화점의 진화를 주제로 한 발표는 정준호 롯데백화점 대표가 맡아 직접 연사로 나선다.

이 밖에도 영국의 셀프리지백화점의 앙드레 메더(Andr? Maeder) 최고경영자(CEO)와 미국의 노드스트롬 백화점의 패냐 챈들러(Fanya Chandler) CEO, 태국 센트럴&로빈슨 백화점의 나티라 분스리(Natira Boonsri) CEO, 일본의 시부야 파르코의 총지배인 유고 히라마츠(Yugo Hiramatsu) 등이 세션별 대표 연사로 참여한다.

일정 마지막 날 오후에는 롯데백화점 본점 투어 프로그램도 진행한다. 서밋에 참석한 주요 관계자들은 본점의 본관, 에비뉴엘 등 곳곳을 돌아보며 롯데백화점 본점의 성공 요인을 짚어보고 롯데타운 명동의 미래상을 가늠해볼 수 있는 시간을 갖는다.

정 대표는 "국내에서 IGDS 월드 백화점 서밋을 최초로 열게 된 것은 세계가 K리테일을 인정한 결과"라며 "롯데백화점이 국내를 대표해 서밋을 개최하게 된 만큼 남은 기간 철저한 준비를 통해 10년 후 미래를 점쳐볼 수 있는 혁신의 장으로 만들겠다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



