"北 감성 가득한 尹 동지 만세"…이승환, '尹비어천가' 경호처에 쓴소리

尹 생일에 맞춰 창설 60주년 기념행사 개최

뮤지컬과 가요 등 일부 노래 개사해 합창

가수 이승환이 대통령 경호처의 '윤석열 대통령 헌정곡 합창'을 비판했다. 17일 이승환은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 경호처의 '윤 대통령 헌정곡 합창' 관련 내용을 보도한 뉴스 영상을 캡처해 올리며 "북한 감성 가득하다"고 일침을 가했다. 이어 그는 "경애하는 윤석열 동지의 위대한 영도력의 비결은 종 치고 북 치는 종북 타령에 있단 말이다"며 "하늘이 우리에게 보내주신 윤석열 동지 만세, 만세!"라는 글을 올리며 관련 논란에 대해 풍자했다.

앞서 전날 SBS 보도를 보면 대통령경호처는 지난 2023년 12월께 윤석열 대통령의 생일에 창설 60주년 기념행사를 열었다. 이 기념행사에서 경호처는 윤 대통령을 찬양하는 헌정곡을 합창했다. 이 자리에서 경호처 직원들이 부른 '창설 기념행사 메들리'라는 곡 가사에는 '84만 5280분 귀한 시간들 취임 후 쉼 없이 달린 수많은 날', '당신이 보여준 넘치는 사랑 따뜻한 손길과 사랑이 필요한 곳에 언제나 함께했죠', '오로지 국민만 생각한 당신 고마워요' 등의 내용이 담겼다.

윤 대통령을 향한 이 헌정곡은 뮤지컬 '렌트'의 '시즌스 오브 러브'(Seasons Of Love)의 일부 가사를 개사한 것이다. 이어진 노래는 가수 권진원의 '해피 버스데이 투 유'(Happy Birthday To You) 가사를 바꾼 것으로 "새로운 대한민국 위해서 하늘이 우리에게 보내주신 대통령이 태어나신 뜻깊은 오늘을 우리 모두가 축하해"라는 내용이 담겼다.

윤 대통령을 향한 이 헌정곡은 뮤지컬 '렌트'의 '시즌스 오브 러브'(Seasons Of Love)의 일부 가사를 개사한 것이다. 이어진 노래는 가수 권진원의 '해피 버스데이 투 유'(Happy Birthday To You) 가사를 바꾼 것으로 "새로운 대한민국 위해서 하늘이 우리에게 보내주신 대통령이 태어나신 뜻깊은 오늘을 우리 모두가 축하해"라는 내용이 담겼다. 당시 행사는 경호처장이던 김용현 전 국방부 장관이 주관하고, 기획관리실장이었던 김 차장이 행사를 기획한 것으로 알려졌다.

앞서 지난 15일 윤 대통령은 내란 우두머리 혐의로 체포돼 서울 구치소에 수감됐다. 공수처는 17일 오후 구속영장을 청구할 예정이다. 공수처는 사안 판단의 연속성을 위해 체포영장을 발부받은 서울서부지방법원에 구속영장도 청구할 것으로 보인다. 18일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 거쳐 18~19일 중 구속영장 발부 여부가 결론 날 전망이다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



