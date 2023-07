여행이지 "여행상품 예약하면 CJ ONE 포인트 적립"

CJ올리브네트웍스 'CJ ONE'과 멤버십 제휴

교원투어 여행이지는 CJ올리브네트웍스가 운영하는 라이프스타일 멤버십 서비스 CJ ONE과 멤버십 포인트 적립 및 사용 제휴를 맺고, 포인트 혜택 범위를 확대한다고 10일 밝혔다.

여행이지, CJ ONE과 포인트 제휴[사진제공=교원투어] AD 원본보기 아이콘

이번 포인트 제휴로 여행이지 고객은 여행상품 예약 시 CJ ONE 멤버십 포인트를 사용 또는 적립할 수 있다. 여행이지에서 적립한 CJ ONE 포인트는 여행이지 상품은 물론, CJ ONE 제휴 브랜드에서 다양하게 쓸 수 있다. CJ ONE 제휴 브랜드 가운데 패키지여행 전문 브랜드는 여행이지가 유일하다.

상품 결제금액의 1%가 여행이지 포인트로 적립되던 포인트 적립 방식도 바뀐다. 앞으로는 여행이지 홈페이지에서 CJ ONE 멤버십을 연동하면 여행이지 포인트와 CJ ONE 포인트가 각각 0.5%씩 쌓인다. 예를 들어 100만원 상당의 상품을 이용했을 때 1만 포인트가 쌓이게 되는데, 여행이지 포인트와 CJ ONE 포인트가 각각 5000포인트씩 적립되는 방식이다.

이 같은 방식을 통해 적립된 포인트는 1000포인트 이상이면 10포인트 단위로 1회 최대 20만 포인트까지 사용할 수 있다. 여행이지 포인트와 CJ ONE 포인트를 동시에 쓸 수도 있다. CJ ONE 포인트 적립 및 사용은 11일부터 가능하다.

자세한 내용은 여행이지를 통해 확인할 수 있다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>