경과원, 中企 디자인개발 지원사업 펼친다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 도내 중소기업의 디자인개발 지원사업을 확대한다.

경기도경제과학진흥원은 올해 중소기업 디자인 개발 지원사업에 참여할 도내 기업을 모집한다고 28일 밝혔다.

디자인 개발지원 사업은 도내 중소기업이 디자인 전문회사(대학)를 활용해 제품 및 포장, 시각 디자인을 개발할 수 있도록 지원하는 사업으로 디자인 개발과 디자인 챌린져스 등 2개 분야다.

참여 희망 기업은 '디자인 개발' 분야의 경우 3월25일까지, '디자인 챌린져스' 분야는 3월 18일까지 이지비즈 홈페이지를 통해 사업 공고 확인 후 신청하면 된다.

경과원 관계자는 "최근 트렌드는 디자인 경쟁력을 갖춘 제품이 큰 부가가치를 창출하는 것"이라며 "도내 중소기업이 이번 사업을 통해 제품 및 브랜드 부가가치를 끌어올려 매출 증대와 기업 경쟁력 향상으로 이어갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 강조했다.

한편 경과원은 지난해 해당 사업을 통해 295개사를 지원, 2032억원의 매출 증가와 228건의 산업재산권 등록 성과를 거뒀다.

