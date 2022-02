단일화 결렬 尹, 포항 찾아 "포스코 발전 제대로 지원"

"文 정부 탈원전 정책, 사실상 잘못 시인"

[아시아경제 강우석 인턴기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 27일 경북 포항을 찾아 대통령에 당선될 경우 포스코(구 포항제철소) 발전에 힘쓰겠다고 언급했다.

윤 후보는 이날 경북 포항 북포항우체국 앞 유세에서 "제가 정부를 맡으면 포항의 자존심 '포스코'를 더 발전하게 제대로 지원하겠다"고 말했다.

그는 박정희 전 대통령을 치켜세우기도 했다. "포항과 울산에 갈 때마다 늘 생각하는 분들이 박정희 전 대통령"이라며 "모래 허허벌판에 (포항)제철소를 세워서 지금 대한민국이 이만큼 왔다"고 강조했다.

이어 "이런 분이 안 계셨다면 맨날 싸움만 하고 고속도로 까는거 반대하고 이러지 않았겠느냐"며 "포항시민들께서 이 자부심을 갖고 지금까지 이렇게 열심히 뒷바라지 하고 애써온 이 나라를 제대로 만들어야 하지 않겠느냐"고 목소리를 높였다.

문재인 정부와 더불어민주당을 겨냥한 발언도 이어갔다. 그는 "박정희 전 대통령이 잘한 게 또 있다. 우리나라가 중동전쟁으로 인한 유류파동으로 경제가 어려워지자 향후 우리 산업의 경쟁력 강화를 위해 동남권에 원자력 발전소를 건설했다"며 "문재인 정부는 탈원전 정책을 폈지만 최근에 다시 신한울 1,2호기를 기동시키는 등 탈원전에서 복귀하는 듯한 정책을 발표했다. 신한울 1,2호기는 이미 다 만들어져서 이미 준공된거나 다름없고, 고리 5,6호기는 2~3년 걸린다. 사실상 탈원전 정책이 잘못됐음을 시인한 것"이라고 비판했다.

그러면서 윤 후보는 "민주당은 대장동에 3억5000만원 들고 와서 일조원을 빼내간 부정부패 세력의 몸통을 대통령으로 만들려는 정당"이라며 "지난 5년간 비상식적인 철학으로 완전히 망가뜨린 사람들이 이재명의 민주당을 만들고 있다"고 꼬집었다.

그는 "물론 민주당에도 양심있고 국민들을 존중하는 의원들이 있다"면서도 "그러나 이재명의 주변에 몰려서 말도 안되는 거짓말이나 떠드는 사람들이 이 나라를 망친 것"이라고 지적했다.

강우석 인턴기자 beedolll97@asiae.co.kr