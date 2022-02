독일·네덜란드, 우크라에 무기 지원

[아시아경제 조현의 기자] 독일이 우크라이나에 대전차 무기 1000정과 군용기 격추를 위한 휴대용 적외선 유도 지대공미사일 '스팅어' 500기를 우크라이나에 공급한다.

독일 정부는 26일(현지시간) 독일연방군이 보유한 이들 무기를 우크라이나에 보낸다고 밝혔다고 주요 외신 등이 보도했다.

올라프 숄츠 총리는 트위터에 "러시아의 우크라이나 침공은 전환점"이라며 "우크라이나가 러시아군에 맞서 방어하도록 최선을 다해 지원하는 것이 우리의 임무"라고 적었다.

앞서 독일 국방장관은 휴대용 대전차 로켓 발사기(RPG) 400정을 우크라이나에 수출하는 것을 승인했다고 밝혔다. RPG 400정은 독일군이 보유한 것으로, 네덜란드에서 우크라이나로 전달될 예정이다.

독일 정부 관계자는 외신에 "우크라이나에 대한 러시아의 공격을 고려해 우리 정부는 우크라이나 수호를 위해 긴급하게 필요한 물자를 배포할 준비가 돼 있다"고 했다.

이번 조치는 분쟁 지역에 무기 수출을 금지해온 독일의 오랜 정책을 뒤집은 것이다. 독일은 또 석유 최대 1만t을 폴란드를 통해 우크라이나로 보내고 추가 지원도 검토 중이다.

네덜란드도 우크라이나에 대전차 무기를 보낸다.

네덜란드 정부는 휴대용 스팅어 미사일 200기, 대전차화기 판처파우스트-3 50정, 로켓 400기를 지원한다고 의회에 보고했다.

또 독일과 공동으로 슬로바키아 북대서양조약기구(NATO·나토) 전투부대에 패트리어트 방공 미사일을 보내는 방안을 검토 중이라고 했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr