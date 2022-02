비보존 헬스케어, 카타르 월드컵 코로나 진단키트 수출 계약 체결

[아시아경제 이춘희 기자] 비보존 헬스케어 비보존 헬스케어 082800 | 코스닥 증권정보 현재가 1,030 전일대비 91 등락률 +9.69% 거래량 2,708,772 전일가 939 2022.02.25 14:50 장중(20분지연) 관련기사 "무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"[특징주]비보존 헬스케어, 비마약성 진통제 선두주자…헬릭스미스 급등에 동반 관심 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일 close 가 2022 카타르 월드컵에 쓰일 코로나19 진단키트 및 방역 물품을 공금한다.

비보존 헬스케어는 카타르 월드컵 및 지정 병원에 대한 코로나19 진단키트 및 KF94 마스크 등 방역 용품 수출을 위해 공급 계약을 현지 업체 엠에치케오티 컨트랙팅 앤 트레이딩과 맺었다고 25일 밝혔다. 계약 규모는 총 500만달러(약 60억원) 규모로 이는 비보존 헬스케어의 2020년 연결 기준 매출액 대비 13.8% 수준이다.

비보존 헬스케어가 수출 예정인 진단키트는 미국 식품의약국(FDA) 1급으로 승인된 국내 코로나19 검체수송배지다. 수출된 키트 등은 엠에치케오티 컨트랙팅 앤 트레이딩을 통해 최종적으로 카타르 월드컵 및 지정 병원에 공급돼 월드컵 운영에 사용될 예정이다.

비보존 헬스케어 관계자는 "2022 카타르 월드컵 및 중동 지역의 사업적 기회를 확인하며 카타르 내 진단키트 및 방역 용품 수출이라는 기회를 얻게 됐다"며 "중동 지역 내 사업 영역을 확장해 진단키트 외에도 추가적으로 뷰티 등 신규 사업 진출을 위한 영업을 확대할 계획"이라고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr