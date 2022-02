신한은행, 일대일 자산관리 상담시간 확대 '굿타임 금융상담' 시행

영업점 방문 어려운 고객 위해 오전 7~9시, 오후 5~9시 화상상담

[아시아경제 유제훈 기자] 신한은행은 기존 자산관리 컨시어지 뱅킹의 상담시간을 확대한 '굿타임 금융상담' 서비스를 시행한다고 25일 밝혔다.

자산관리 컨시어지 뱅킹은 신한은행의 금융, 세무, 부동산 전문가들로 구성된 자산관리 스페셜 팀을 통해 개인별 맞춤 자산관리 솔루션을 제공하는 신 개념 서비스다. 금융자산이 3억원 이상인 개인 및 법인고객이 대상이다.

이번에 도입되는 굿타임 금융상담 서비스는 기존 영업 시간 중에만 가능했던 자산관리 컨시어지 뱅킹의 상담시간을 확대한 개념으로, 영업점 방문이 어려운 고객을 위해 오전 7~9시, 오후 5~9시 화상상담 시스템을 통해 언제 어디서든 원하는 시간에 상담을 받을 수 있는 맞춤형으로 운영된다.

신한은행 관계자는 "코로나19 이후 달라진 고객의 라이프 스타일에 맞춰 불편을 줄이고 효율적인 자산관리 서비스를 제공하기 위해 자산관리 컨시어지 뱅킹 상담시간을 확대했다"면서 "고객이 더 편하게 자산관리 서비스를 받을 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr