구미사랑상품권 100억원 발행한다 … 경북 구미시, 소상공인 지원 강화 나서

공공배달앱 먹깨비 연계시, 총 6000건 한정 할인쿠폰 지급

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 구미시는 카드형 구미사랑상품권 100억원어치를 발행한다.

구미시는 3월 2일부터 구미사랑상품권을 100억원 발행하고 상품권 소진 시까지 1인당 최대 40만원 한도로 10% 특별할인 판매도 실시한다.

그동안 얼어붙은 지역 내 소비심리를 회복시키고 소상공인의 피해를 줄이며 지역 경제에 활력을 불어 넣을 방침이다.

카드형 구미사랑상품권은 KT ‘착한페이’ 앱을 통해 구매할 수 있다.

이번 상품권은 공공배달앱 ‘먹깨비’와 연계해 주문시 구미사랑카드로 결제하면 1000원 할인쿠폰을 총 6000건에 한해 선착순으로 지급한다.

구미사랑상품권은 관내 1만4000여개소 구미사랑상품권 가맹점에서 사용 가능하며, 가맹점은 구미시청 홈페이지와 구미사랑상품권 어플을 통해 확인할 수 있다.

장세용 구미시장은 “이번 구미사랑상품권 특별 할인판매가 소상공인들의 일상회복과 지역 경제 활성화에도 큰 보탬이 되길 기대한다”고 말했다.

