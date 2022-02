[아시아경제 최대열 기자] 한국타이어앤테크놀로지가 지난 1년 간 도전과 혁신 사례, 성과 등을 낸 직원들을 선정했다.

23일 한국타이어테크놀로지에 따르면 회사는 전일 본사에서 프로액티브 어워드를 열어 총 4개 부문에서 선정된 10개팀에 대한 시상식을 개최했다.

리더십부문에선 안전생산기술본부 대전공장 제조1팀 황금강과 중국본부 가흥공장 기술팀 리우윈량, 구주본부 헝가리공장 제조 3팀 페렌츠 마크스타이너가 선정됐다. 챌린지부문은 중국본부 중경공장 기술팀 전호남·연구개발혁신총괄 소속 노규동씨가 받았다.

퍼포먼스부문은 구주본부 독일법인, 이노베이션부문은 연구개발혁신총괄 이승규씨와 중국본부 무실분임조 가흥공장 제조1팀·가을분임조 대전공장 TBR서브팀이 뽑혔다. 시상식은 코로나19 상황을 감안해 국내 직원은 오프라인으로, 해외 수상자는 온라인으로 참여했다.

