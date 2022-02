[아시아경제 권재희 기자] 덕산네오룩스 덕산네오룩스 213420 | 코스닥 증권정보 현재가 41,200 전일대비 600 등락률 +1.48% 거래량 164,215 전일가 40,600 2022.02.22 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일[클릭 e종목]덕산네오룩스, 업황 좋다 '매수' 유지2021한국IR대상에 LG전자·덕산네오룩스 close 는 지난해 연결 재무제표 기준 영업이익은 503억8877만원으로 전년 동기 대비 25.6% 증가했다고 22일 공시했다.

같은 기간 매출액은 1913억5890만원, 순이익은 493억9569만원으로 각각 32.7%, 45.1% 증가했다.

