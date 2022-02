우리은행, 신입행원 공개채용한다…채용규모 세자릿수 전망

[아시아경제 송승섭 기자] 우리은행이 2년 만에 일반직 신입행원 공개채용에 나선다.

22일 금융권에 따르면 우리은행은 이날부터 상반기 공개채용을 시작했다. 올해 주요 시중은행 중에서는 가장 빠르다. 모집분야는 일반직 신입행원이다. 채용규모는 세자릿수가 될 전망이다.

선발은 서류전형, 1·2차 면접전형, AI 역량검사와 임원면접을 통해 이뤄진다. 금융과 디지털 역량을 갖춘 통합형 인재를 채용하기 위해 관련 자격증 보유자, 삼성청년소프트웨어아카데미(SSAFY) 교육생을 우대한다.

또 사회적 책임 실천을 위한 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환으로 사회적 배려 대상자를 우대할 방침이다. 구체적인 대상자는 기초생활수급자, 차상위계층, 다문화가정 자녀, 장애인, 국가보훈 대상자 등이다.

우리은행 관계자는 “역량 있는 인재들을 채용해 은행권 취업시장에 활기를 불어넣고자 상반기 채용계획을 빠르게 결정했다”고 설명했다.

