카카오엔터프라이즈, 초중고에 '카카오워크' 무상 제공

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오엔터프라이즈는 디지털 공교육 환경 혁신을 위해 업무 협업툴 '카카오워크'를 교육용으로 초·중·고등학교에 무상 제공한다고 22일 밝혔다.

카카오워크는 무료 버전과 ‘스탠다드’, ‘프리미엄’, ‘엔터프라이즈’ 버전이 있으며, 초·중·고교에 제공하는 카카오워크는 이중 가장 고도화된 ‘엔터프라이즈 요금제’ 다.

교사와 학생의 자유로운 소통과 수업에 유용한 다양한 기능을 제공해 온오프라인 연계 학습을 위한 교육 공간으로 유용하게 활용될 수 있다.

먼저 화상회의 기능을 이용해 원격 수업을 진행할 수 있다. 최대 100명까지 시간 제한 없이 사용할 수 있다. 교사가 카카오워크에 가입해 계정을 만들고 신청하면 학생들은 별도의 앱 설치 없이 회상회의 링크만으로 바로 참여할 수 있다.

단체 채팅방에서는 출·결석 확인부터 공지 전달 등 기본적인 기능을 비롯해 한번의 클릭만으로 수업 일정 생성이나 설문 제작 등을 손쉽게 할 수 있다. 카카오워크 봇은 수업 일정과 설문 참여 요청 알림 등을 자동으로 보내준다. PC와 모바일 환경을 모두 지원하기 때문에 채팅방 내 대화 내역이나 파일들을 어떤 환경에서든 동일하게 확인할 수 있어 효율적인 소통이 가능하다.

또 교사가 직접 학생들 및 동료 교직원들을 초대할 수 있고, 화상회의에 참석하는 인원을 확인할 수 있어 허가받지 않은 학교 외부인이 수업이나 채팅방에 접속하는 것을 효과적으로 방지 할 수 있다.

카카오엔터프라이즈 관계자는 "교육용 카카오워크를 무상 제공함으로써 비대면 교육 환경을 혁신하는데 기여할 것"이라며 "교사, 학생들의 피드백을 지속적으로 수렴해 교육 시장에서 원하는 기능들을 꾸준히 업데이트해 나가겠다"고 말했다.

