“100% 식물성·비건 인증”…GS25, 대체육 간편식 6종 출시

[아시아경제 임춘한 기자] GS25는 오는 23일 대체육을 활용한 간편 먹거리를 선보인다고 22일 밝혔다.

이번에 출시되는 상품은 고구마함박스테이크, 스테이크버거, 피자품은수제교자, 베지볼파스타, 너비아니김밥, 전주비빔삼각김밥 등 총 6종이다.

GS25가 자체 비건 브랜드 '베지가든'을 운영하고 있는 태경농산과 손잡고 완성한 제품으로, 100% 식물성 대체육과 비건 인증 면·소스 등을 사용했다.

대체육 간편식 출시에 앞서 진행된 수십 차례 블라인드 테스트를 거쳐 전문 평가자들이 육류로 만든 기존 제품과 맛, 식감 등을 거의 구분하지 못할 수준의 품질 검증까지 완료했다. 채식 고객뿐만 아니라 일반 고객들에게도 큰 호응을 끌 것으로 기대된다.

GS25는 올해 채식 먹거리를 신성장 카테고리로 선정하고 중점 육성해 간다는 계획이다. 채식 먹거리 전문 상품기획자(MD) 양성, 생산 인프라 확충 등 투자도 대폭 확대해 갈 방침이다.

GS리테일 관계자는 "이번에 선보이는 대체육 간편식이 채식을 추구하는 소비자들의 선택권을 넓히고 편의성을 한층 더 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다"며 "채식 먹거리도 맛있다는 인식 확대 및 대중화에 앞장설 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr