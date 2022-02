尹 "탈원전 백지화 후 원전 최강국 건설"

"文 정부 탈원전은 실현 불가능"

"원전 생태계 회복 후 원전 기술 발전 독려"

[아시아경제 강우석 인턴기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 21일 "탈원전 정책을 백지화하고 원전 최강국을 건설하겠다"고 밝혔다.

윤 후보는 이날 자신의 페이스북에 "프랑스의 마크롱 대통령은 5년 전 '탈원전'을 선언했던 본인의 말을 뒤집고, '원전 유턴'을 선언했다"며 "외국에 대한 에너지 의존도를 낮추고, 탄소를 감축하기 위해 원자력 발전을 병행하는 것은 세계적인 추세"라고 적었다.

그는 "그런데 우리 정부는 2050년까지 원전을 7%로 줄이고, 모자라는 전기는 중국과 러시아에서 수입 하겠다 한다"며 "정부의 계획은 전 국토에 태양광 판넬을 깔아도 실현 불가능한 목표"라고 비판했다.

이어 "세계 최고의 우리 원전 기술이 사장되는 것도 안타까운 일"이라며 "우리가 탈원전을 한다는데 누가 우리 원전을 사가겠습니까"라고 지적했다.

윤 후보는 "저는 탈원전 정책을 백지화하고 원전 최강국을 건설하겠다"며 "원전생태계를 회복하고 안전한 원전기술을 발전시켜, 앞으로 우리나라를 먹여 살리는 핵심 동력으로 삼겠다"고 밝혔다.

그러면서 "편향된 이념이 아니라 국익이 무엇인지 고민하는 정부가 되어야 한다. 이것이 우리나라의 에너지 독립과 자유를 위한 확고한 선택"이라고 강조했다.

한편 문재인 대통령은 2017년 '고리 1호기 영구 정지 선포식'에서 "원전 정책을 재검토해 원전 중심의 발전 정책을 폐기하고 탈핵 시대로 가겠다"고 밝힌 바 있다.

강우석 인턴기자 beedolll97@asiae.co.kr