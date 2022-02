NHN DATA, ‘데이터바우처 지원사업’ 공급기업 참여…앱 데이터 상품 강화

[아시아경제 이승진 기자] NHN DATA는 한국데이터산업진흥원이 주관하는 ‘2022년 데이터바우처 지원사업’에 공급기업으로 참여해 강화된 데이터 상품 라인업을 선보인다고 21일 밝혔다.

데이터바우처 지원사업은 데이터 활용 활성화를 위해 정부가 중소기업, 소상공인 등을 대상으로 데이터 상품 및 가공 서비스를 제공받을 수 있는 바우처를 지원하는 사업이다. 데이터 활용을 원하는 수요기업과 데이터를 판매, 가공하는 공급기업이 사업에 참여한다.

4년 연속 데이터바우처 지원사업의 공급기업으로 참여하고 있는 NHN DATA는 올해 앱 데이터 상품 2종을 새롭게 추가하며 수요기업의 데이터 활용 폭을 넓혔다. NHN DATA는 수집된 2800만개의 광고식별자(ADID)를 통해 앱 설치 수와 앱 순위 목록 등을 제공하며, 인공지능(AI) 기술을 기반으로 앱 설치자 성별 및 연령 데이터를 추출한다. 업종별 웹사이트 방문자들의 행동, 특성을 파악할 수 있는 웹 데이터 상품도 총 6종 마련했다.

수요기업은 NHN DATA의 앱·웹 데이터 상품을 활용해 자사 및 동종 업종 앱 설치 현황과 웹사이트 방문자의 유입 경로, 구매 정보, 관심사 등을 파악할 수 있다.

NHN DATA는 이번 데이터바우처 지원사업에서 보다 강화된 데이터 통합 관리 플랫폼 ‘다이티’를 기반으로 데이터 상품 및 가공 서비스를 제공할 계획이다. NHN DATA는 ‘다이티’ 플랫폼을 통해 기업의 데이터 적재, 분석, 타겟 추출, 마케팅 연동 등 데이터 활용 전반을 지원하고 있다. 최근에는 마케터 등 실무자가 다양한 앱 데이터를 직접 조회, 활용할 수 있는 ‘다이티 셀프 마켓’을 선보이며 '다이티’ 플랫폼 라인업을 한층 더 강화했다. 올해 데이터바우처 지원사업을 통해 NHN DATA의 앱 데이터를 선택한 기업은 ‘다이티 셀프 마켓’ 등 다이티의 인사이트 토탈 솔루션을 함께 제공받을 수 있다.

NHN DATA 관계자는 “신규 AI 솔루션 출시 및 솔루션 고도화를 통해 ‘다이티’ 플랫폼 중심의 데이터 사업을 지속적으로 확대하고 있다”며 “올해 데이터바우처 지원사업에서는 ‘다이티’ 플랫폼을 기반으로 활용도 높은 앱 데이터를 추가 제공할 수 있게 돼 수요기업들과 더 많은 성과를 도출해낼 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr