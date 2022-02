[아시아경제 강나훔 기자] CJ대한통운이 20일 민주노총 전국택배노동조합(택배노조)의 본사 점거로 사내 코로나19 방역 체계가 위협받고 있다며 보건당국의 개입을 요청했다.

CJ대한통운은 이날 입장문에서 "코로나19 오미크론 변이로 매일 10만명 이상 확진자가 나오는 상황에서 택배노조는 방역수칙을 준수하고 있다고 주장하지만, 노조원들은 마스크를 착용하지 않고 집단생활과 음주, 흡연을 하고 있다"고 주장했다.

이어 "택배노조의 불법행위는 정부의 방역 지침을 무력화시키는 행위"라며 "보건당국의 강력한 행정지도를 요청한다"고 밝혔다.

택배노조는 파업 45일째였던 지난 10일 CJ대한통운 본사를 기습 점거했으며 이날까지 11일째 점거 농성을 이어오고 있다.

