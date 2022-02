주말인 20일 서울 명동 한 식당에 영업시간 변경 안내문이 부착돼 있다. 정부는 지난 19일부터 기존 밤 9시까지였던 영업시간 제한을 10시로 완화했다. /문호남 기자 munonam@

