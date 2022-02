이재명 "오피스텔 관리비 거품…불투명한 운영 탓"

'관리비 거품' 문제, 불투명한 운영서 비롯



[아시아경제 박준이 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 오피스텔 관리비가 과다 부과되는 문제를 해결하기 위해 제도 개선에 나서겠다고 약속했다.

이 후보는 20일 오전 페이스북에서 '명확행(이재명의 확실한 행복)' 공약을 발표하며 "이재명 정부는 오피스텔 관리비 과다 부과, 관리업체의 횡포를 더 방치하지 않겠다"고 밝혔다. 그는 "최고급 주상복합아파트보다 비싼 오피스텔 깜깜이 관리비, 궁금하지 않나"며 "오피스텔은 법률상 주거공간이 아닌 업무공간이기 때문에 관리단이 특별한 제약 없이 관리비를 부과하고 있다"고 비판했다.

이어 "강남 최고급 주상복합 아파트의 관리비가 1㎡당 3000원 상당인데, 일부 오피스텔은 관리비가 1㎡당 5000원, 많게는 6000원을 훌쩍 넘기는 경우도 있다"며 "이러한 오피스텔 관리비 거품은 관리단의 불투명한 운영에서 비롯됐다는 분석이 많다"고 했다. 그러면서 "오피스텔 등 집합건물 관리비와 관련된 불합리한 실태를 개선하기 위해 제도를 정비하고 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr