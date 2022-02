[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 19일 2022 베이징동계올림픽 스피드 스케이팅 남자 매스스타트 은메달·동메달을 딴 정재원·이승훈 선수에 축전을 보냈다.

문 대통령은 정 선수에게 "평창 대회 팀 추월에 이은 2연속 메달의 쾌거"라며 "헬멧 번호 7번이 빛났다"고 치하했다.

이어 "어려운 장거리 종목에서 최고의 성과를 거둔 정재원 선수가 정말 자랑스럽다"며 "정 선수를 일으켜 세웠던 ‘재웅 형님’이 누구보다 기뻐할 것"이라고 말했다.

이 선수에게는 "열정과 투지로 장거리를 달려 우리의 자부심을 만들어낸 이승훈 선수에게 아낌없는 박수를 보낸다"며 "대표팀의 든든한 맏형으로 베테랑다운 최고의 기량을 발휘하며 동계올림픽 최다 메달리스트의 새역사를 썼다"고 칭찬했다.

