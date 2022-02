윤석열 "퇴직한 중장년층 위한 '청춘공간' 설치하겠다"

'59초 쇼츠' 29번째로 마무리

청년 이어 4050세대 중장년층 공략

[아시아경제 권현지 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 중장년층에게 퇴직 후에도 이용할 수 있는 편의시설을 제공하겠다고 약속했다. 앞서 여러 차례 발표한 청년 공약에 이어, 이번엔 4050세대 중장년층을 공략하기 위한 것으로 보인다.

윤 후보는 18일 ‘윤석열’ 유튜브 계정을 통해 29번째 ‘59초 쇼츠’ 공약으로 "중년 청춘공간을 개설하겠다"고 밝혔다. 명예퇴직 등 정년보다 빠른 시기에 퇴직해 제2의 삶을 설계하고자 하는 중장년층을 위해 서 독서, 공부, 문화 생활, 여가 활동 등을 할 수 있는 공간을 마련해주겠다는 얘기다. 이를 위해 윤 후보는 기존에 있는 문화 공간을 확충하거나 유휴 공공시설을 재편하겠다고 설명했다.

그는 "국내 근로자들의 평균 은퇴 나이는 49세로 정년에 한참 못 미친다"며 "근래 4050세대 중장년층도 국민취업지원제도 수혜 대상에 포함됐으나 여전히 재취업에 어려움을 겪는 경우가 많다"고 공약의 취지를 밝혔다. 또 원희룡 정책본부장은 해당 영상에서 "청년들만의 공간이 있는 것처럼 중년들의 공간도 필요하다"며 "은퇴 후의 삶도 준비할 수 있다"며 공간 마련의 필요성을 강조했다.

한편 이번 공약을 끝으로 윤 후보는 ‘59초 쇼츠’ 시리즈 공약을 끝마친다. 국민의힘 선거대책본부에 따르면 59초 쇼츠 시리즈는 유튜브 계정에서 누적 조회수 총 1450만회를 돌파하며 마무리됐다. 앞서 윤 후보는 59초 쇼츠 공약으로 ▲전기차 충전요금 동결 ▲지하철 정기권 버스 사용 확대 ▲저상버스·리프트 설치 버스 도입 확대 등을 발표했다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr