[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남지역 한 소방서장이 관사에서 숨진 채 발견됐다.

17일 전남소방본부와 전남경찰청 등에 따르면 이날 오전 9시께 전남지역 소방서장 A씨가 관사에서 숨져 있는 것을 직원이 발견했다.

A씨가 출근하지 않고 연락도 되지 않자 관사에 찾아가 발견한 것으로 알려졌다.

발견 당시 A씨의 신체에는 특별한 외상은 없었으며 기저질환도 없었던 것으로 전해졌다.

경찰은 부검을 통해 정확한 사인을 밝힐 방침이다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr