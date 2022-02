은행연합회, 사회공헌 플랫폼 ‘뱅크잇(BANKIT)’ 런칭

MZ세대의 기부 트렌드와 언택트 시대



디지털 기반 사회공헌 플랫폼 내놔

[아시아경제 심나영 기자]은행연합회가 사회공헌 플랫폼, 뱅크잇을 17일 런칭한다고 밝혔다. 뱅크잇은 ‘은행을 통해 나눔을 잇다’라는 의미로 MZ세대의 기부 트렌드와 언택트 시대에 적합한 디지털 기반의 사회공헌 플랫폼을 지향한다.

뱅크잇 이용자들은 공익 모금 프로젝트인 ‘SUPPORT’에 자발적인 기부를 통해 참여할 수 있을 뿐만 아니라, 은행연합회 고유의

사회공헌 사업인 ‘ACTION’, 은행들의 다양한 사회공헌 활동상들을 한 데 모아 홍보하는 ‘BANKs’를 한 곳에서 경험할 수 있게 된다.

SUPPORT 메뉴를 통해 우리 사회의 변화를 만들어 나가는, 작지만 의미있는 공익 프로젝트의 ‘제안-모금-후기’ 과정을 한 눈에 확인하고, 좋아요(♡) 또는 댓글로 응원하거나 친구에게 공유만 해도 간편하게 기부에 참여할 수 있다. ACTION 메뉴를 통해서는 금융교육, 환경보호 등 은행 연합회의 사회공헌활동을 확인하고 참여할 수 있다.

17일부터는 뱅크잇을 통해 ‘사랑의 밥차’ 보내기, 취약계층 교육격차 해소, 청각장애인 의사소통 지원 등 공익 모금함을 운영하며, 매월 1~2개의 새로운 모금함(SUPPORT 메뉴)을 늘려나갈 계획이다. 대학생.청년.마을활동가 등을 대상으로 지역 소상공인 돕기, 도시 재생 등 지역사회 밀착형 프로젝트도 공모할 예정이다.

은행권 사회공헌 플랫폼이라는 특성을 살려 독서 문해력 향상과 건강한 금융 습관을 형성하기 위한 ‘독서 금융교육 PLAY BOOKIT’도 뱅크잇을 통해 운영한다.

