LG생활건강 엘라스틴, 고민별 맞춤형 샴푸 ‘10X’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] LG생활건강의 '엘라스틴'은 모발 타입과 고민에 따라 솔루션을 제공하는 '10X' 라인을 새롭게 선보였다고 17일 밝혔다.

‘모데볼 10X’는 17가지 아미노산과 10배 강화된 특허 받은 모발 구성 유사 성분을 함유하고모발을 더욱 건강하게 케어함은 물론, 보습과 손상케어 및 볼륨케어에 특화된 프리미엄 스킨케어 성분을 담아 헤어 고민별 솔루션을 제공한다.

이 제품은 21년동안 헤어 전문 브랜드로서 자리를 지켜온 엘라스틴만의 기술로 특허 받은 성분을 기존 제품 대비 10배 더 강화한 것이 특징이다. 모발이 가진 지질 성분들과 매우 유사한 성분들을 담은 컨디셔닝 특허 성분은 모발과 두피 건강 개선에 도움을 준다. 또한 콩에서 추출한 식물성 단백질과 모발에 유익한 아미노산 17종을 함유한 포뮬러로 윤기 있고 탄력 넘치는 머릿결로 가꿔준다.

‘모이스처 10X 샴푸’는 주로 고보습 크림에 많이 사용되는 세라마이드 성분을 함유한 포뮬러로 모발과 두피에 충분한 수분을 공급해줘 건조하고 푸석한 모발을 완화하는데 도움을 준다.

‘데미지 10X 샴푸’는 ‘신의 오일’ 이라고 불리는 아르간 오일을 함유한 포뮬러로 펌, 염색 등으로 인해 손상돼 엉키고 갈라진 모발을 윤기 나는 광채 머릿결로 가꿔준다.

‘볼륨 10X 샴푸’는 가늘고 힘없이 처지는 모발을 위한 샴푸로, 콜라겐 성분을 함유한 포뮬러로 풍성한 볼륨이 살아있는 머릿결 관리에 도움을 준다.

