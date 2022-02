경기도, 대학생 공공기숙사 '송파학사' 입사생 100명 선발

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도에 거주하는 대학생을 위한 공공 기숙사인 '경기도송파학사'가 올해 입사생 선발을 완료하고 이달 26일부터 입사를 시작한다.

도는 앞서 지난 달 입사신청 공모를 실시해 선발 기준에 따라 남학생 70명, 여학생 30명 등 총 100명을 모집했다.

도는 아울러 입사 대기자 30명을 추가 선발해 향후 공실 발생 시 순차적으로 입사시킬 계획이다.

입사자는 식사를 포함한 입사 생활과 취업, 인성 함양 등 경기도송파학사의 다양한 프로그램을 지원받게 된다. 경기도송파학사는 경기도와 국방부 간 협력사업의 하나로 서울시 송파구에 있다.

최병길 도 교육협력과장은 "경기도송파학사는 경기도민 대학생들이 안정적으로 면학할 수 있는 편의 제공과 주거 부담 경감을 위해 운영되는 시설"이라며 "대학생들의 안전하고 행복한 주거환경 제공과 지역인재 양성을 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

