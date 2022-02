[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시 인구가 38만명을 넘어섰다. 지난해 8월 인구 37만명을 기록한지 5개월여 만이다.

16일 시에 따르면 지난 14일 기준 세종에 주민등록된 인구는 38만67명(재외국민과 외국인 포함)으로 집계된다.

2012년 7월 1일 세종시 출범 당시 인구가 10만751명이었던 것을 반영할 때 10년이 채 되지 않는 기간에 총인구가 27만9316명 증가한 것으로 지역에서 월평균 2300여명이 늘어난 셈이다.

특히 올해는 3259호의 공동주택 입주가 예정돼 인구 증가세가 당분간 지속될 것으로 시는 내다본다.

이춘희 세종시장은 "행정수도 완성에 대한 기대감이 커지는 만큼 세종 인구도 앞으로 계속 늘어날 것으로 예상된다"며 "시는 세종이 함께 살기 좋은 도시가 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

