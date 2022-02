배민 웹툰 플랫폼 '만화경', 100만 다운로드 돌파

소통·놀이공간 중시 젊은층 구독자 수 급증

[아시아경제 김철현 기자] 우아한형제들은 웹툰 플랫폼 '만화경' 애플리케이션(앱)의 누적 다운로드 수가 100만을 돌파, 구글 플레이스토어 만화 부문에서 2위에 올랐다고 16일 밝혔다.

우아한형제들은 올해 초 만화경 2.0 버전을 업데이트하면서 장면 별 피드백 기능인 '구름톡'을 도입했다. 구름톡이 도입된 이후에는 에피소드 내 각 장면마다 독자들이 감상평이나 생각 등을 남길 수 있게 됐다. 만화경 웹툰 독자의 절반 이상이 '구름톡' 기능을 켜두고 콘텐츠를 감상하고 있고 독자 10명 가운데 1명이 구름톡을 실제 작성할 정도로 참여율도 높아졌다.

구지민 우아한형제들 만화경서비스파트 매니저는 "일반 댓글이나 답글에 비해 구름톡 게시량이 10배 정도 많고 게시량 증가 속도도 압도적으로 빠른 편"이라며 "구름톡 기능 도입 이후 일 평균 회원 가입자 수도 2배 이상 늘었다"고 말했다.

구름톡에 이어 만화경 2.0에는 사용자들 간 소통을 더욱 확장한 '태그톡' 기능도 추가됐다. '태그톡'은 특정 작품이나 장면에 대한 소통을 넘어 만화경 사용자들이 직접 다양한 콘텐츠를 생산해 올릴 수 있는 커뮤니티 기능이다. 사용자들은 태그톡에 자신의 일상부터 웹툰 이야기, 자신이 그린 그림 등 다양한 주제의 텍스트나 사진 등을 올리고 서로 이야기를 나눌 수 있다.

김명철 우아한형제들 만화경셀 셀장은 "만화경은 대형 웹툰 플랫폼과 차별화하기 위해 신인 작가를 대거 발굴하고, 자극적이지 않은 우리 일상의 이야기가 중심이 된 콘텐츠로 개성을 확보했다"며 "앞으로도 기존 웹툰 플랫폼과 다른 새로운 즐거움을 제공하는 따뜻한 놀이공간으로 성장해나갈 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr