용산구, 위탁의료기관 노바백스 백신 접종

[서울시 자치구 뉴스]용산구, 당일 접종 위탁의료기관 8개소 지정 18세 이상 고위험군 14일부터 사전 문의 후 접종...은평구, 새로운 재택치료 체계에 맞춰 전담반 확대 운영...마포구 ‘투명페트병 분리배출함’ 운영

[아시아경제 박종일 기자] 용산구(구청장 성장현)가 14일부터 18세 이상 성인 미접종자를 대상으로 노바백스 백신 접종을 시작했다.

15일 0시 기준 용산구 3차 접종율은 내·외국인 포함 57.6%. 60대 이상은 92.0%, 50대 73.2%, 40대 56.6%, 30대 48.9%, 20대 40.2%, 18세 이상 38.2%. 미접종 주민은 4만3006명이다.

노바백스는 18세 이상 미접종자 중 중증·사망 위험이 높은 입원환자, 중증장애인 등 고위험군이 접종 대상이다. 다만 1·2차 접종 후 이상반응이 있었던 성인의 경우 의사소견에 따라 3차 접종이 가능하다.

구는 지난 1월 노바백스 접종 희망 기관 수요조사를 실시. 지역 별 주민 접근성, 백신관리 등을 고려해 지난달 17일 당일 접종 위탁의료기관 8개소를 지정했다.

지정된 위탁의료기관은 ▲김내과의원(효창동) ▲연세우리들의원(청파동) ▲코어이비인후과의원(한강로동) ▲정소아과의원(후암동) ▲한남웰빙의원(한남동) ▲이태원의원(이태원동) ▲금강아산병원(이촌동) ▲연소아과의원(보광동)이다.

고위험군 등은 의료기관에 문의 후 당일 접종 가능하다. 병원 연락처는 구 홈페이지에서 확인 할 수 있다.

구 관계자는 ”노바백스 백신 도입 첫날 위탁의료기관에서 111건을 접종했다“며 ”비상용 노바백스 백신 확보로 혹시 모를 백신 부족 사태에 대비 중“이라고 전했다.

일반 주민도 노바백스 백신을 접종할 수 있다. 3월6일까지는 잔여백신 예약을 통한 당일접종이 가능하고 이달 21일부터는 사전예약도 받는다. 접종은 예약일로부터 2주 뒤인 3월 7일 이후다. 3월7일부터는 지역 내 노바백스 백신 접종 의료기관이 76개소로 확대된다.

성장현 용산구청장은 ”노바백스 백신 도입이 부작용을 염려하는 주민이 접종에 참여하는 계기가 될 것“이라며 ”백신수급, 위탁의료기관 관리에 철저를 기하고 고위험군 4차 접종을 차질 없이 진행하겠다“고 말했다.

은평구(구청장 김미경)는 새로운 재택치료 체계 안착을 위해 재택치료전담반을 확대 운영한다고 16일 밝혔다.

앞서 구는 지난 10일 재택치료일반관리팀을 신설해 재택치료전담반이 총 3개팀 64명으로 확대됐다. 지난 9일 정부 코로나19 방역수칙과 재택치료자 관리 체계 개편에 발맞춘 조치다. 확대된 재택치료전담반은 총괄팀, 집중관리팀, 일반관리팀으로 구성됐다.

개편된 정부 재택치료 관리체계는 재택치료자를 일반관리군과 집중관리군으로 나눠 관리하는 내용이다. 재택치료 모니터링은 60세 이상 또는 먹는 치료제 대상자인 집중관리군으로만 한정, 위험도가 낮은 60세 미만 일반관리군은 비대면 진료와 의료상담으로 전환됐다.

구는 ‘일반관리군’ 관리를 위해 재택치료 콜센터’를 설치해 지난 10일부터 운영하고 있다.

일반관리군 대상 주민은 구 지정의료기관 12곳을 통해 비대면 전화상담과 처방을 받을 수 있다. 처방받은 약은 거주지 인근 약국에서 공동 격리자를 통해 받으면 된다.

집중관리군 대상 주민은 체온계, 산소포화도 측정기, 해열제 등 재택치료 키트를 제공 받는다. 구는 관리 의료기관을 통해 1일 2회 건강 모니터링을 하면서 24시간 상담·진료와 응급상황을 파악하는 등 집중 관리한다.

구는 대면 진료가 필요한 주민을 위해 은평구 외래진료센터인 서울시립서북병원와 연계한 진료 체계를 구축했다. 신속한 진료로 주민 불안감을 낮춰 안정적인 재택치료 체계를 운영한다는 구상이다.

구 관계자는 “선제적인 재택치료 콜센터 운영 등 앞으로도 구민 건강과 안전을 지키기 위해 총력을 다할 것”이라고 말했다.

마포구(구청장 유동균)는 사물인터넷(Iot) 기술을 활용한 ‘투명페트병 분리배출함’ 운영을 14일부터 시작했다고 밝혔다.

투명페트병은 장섬유를 생산할 수 있는 고품질 재생원료로써 올바른 분리배출 시 옷이나 가방 등과 같은 상품으로 재탄생해 환경오염 예방과 자원 순환 체계 구축의 밑바탕이 된다.

구는 투명페트병을 활용한 자연 친화적인 자원순환 체계를 정립하기 위해 ‘서울시 사물인터넷 시범사업’ 참여해 예산을 확보, 지난 1월 지역 내 10곳에 투명페트병 분리배출함을 설치 후 기기 테스트까지 마쳤다.

이용 방법은 내부 세척을 끝내고 라벨지를 떼낸 투명페트병을 사물인터넷(Iot)기반 분리배출함에 넣으면 투명페트병 1개 당 10포인트씩 ‘오늘의 분리수거’ 어플을 통해 적립받는다.

100포인트가 되면 우유 200ml로 교환이 가능, 2000포인트 적립 시 피자로도 교환이 가능하다. 이외도 생수, 보리차, 업사이클 제품으로 교환 등 다양한 보상과 혜택이 있어 투명페트병 별도 분리배출을 자연스럽게 유도하는 효과가 있을 것으로 기대된다.

분리배출함 설치 위치는 마포구의 1인 청년 가구 수가 서울시 25개 자치구 중 네 번째로 많은 점을 반영해 청년층 밀집 지역인 홍익대, 서강대, 신촌 이랜드 Peer 청년주택 3곳에 설치했다.

이외도 구민들이 자주 이용하는 공공시설인 마포구청, 마포중앙도서관 등 7 곳에 설치해 주민 접근성을 높였다. 자세한 위치는 ‘오늘의 분리배출’ 어플에서 확인할 수 있다.

구는 지난해 3월 의류제조업체 블랙야크와 ‘투명페트병 재활용 확대를 위한 업무협약’을 체결했다. 마포구는 고품질 투명페트병을 제공, 블랙야크는 수거된 페트병으로 의류와 소품을 생산하는 내용이다.

지난해 11월에는 투명페트병으로 만든 텀블러 가방을 마포구 전직원에게 배부해 인근 커피전문점 이용 시에 활용하고 있으며, 올 1월부터는 투명페트병으로 제작한 ‘투명페트병 분리수거망’을 전 부서에 비치해 투명페트병을 별도로 수거하는 등 재활용 문화 확산에 앞장서고 있다.

유동균 마포구청장은 “분리배출함으로 수거된 투명페트병은 고품질 재활용 사업에 사용될 것”이라며 “앞으로도 예산을 확보해 ‘투명페트병 분리배출함’ 운영을 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr