파트론, 작년 매출 1.3조원…영업익 87%↑

파트론 은 지난해 연결 매출액이 11.3% 증가한 1조3126억원으로 집계됐다고 14일 공시했다.

이 기간 영업이익은 87.7% 증가한 787억원, 당기순이익은 816억원으로 297.2% 늘었다.

회사는 "카메라모듈 자동화 및 수율 향상, 센서 등 신규사업의 매출 증가로 인한 매출 및 이익이 증가했다"고 전했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr