美 NFT 거래소, 거래 중단 선언…"가짜·표절 NFT 판쳐"

[아시아경제 정현진 기자] 지난해 트위터 창업자 잭 도시의 첫 번째 트윗을 대체불가토큰(NFT)으로 만들어 팔았던 미국 유명 NFT 거래소가 자신이 소유하지도 않은 콘텐츠의 NFT를 매물로 내놓는 사람들을 다수 확인하고는 NFT 거래를 중단시켰다.

13일(현지시간) 주요 외신에 따르면 NFT 거래소 센트의 창업자 캐머런 헤자지는 지난 6일 자사를 통한 NFT 매매를 대부분 중단시켰다고 밝혔다. 그는 "기본적으로 일어나서는 안 될 여러 불법 행위가 일어나고 있다"면서 "근본적인 문제"라고 말했다.

헤자지 창업자는 ▲다른 NFT를 허락 없이 복제해 판매하거나 ▲자신이 소유하지 않은 콘텐츠로 NFT를 만드는 것 ▲마치 증권처럼 NFT 묶음을 파는 행위 등 세가지를 문제점으로 꼽았다. 그는 "위조 디지털 자산을 만들어내는 문제가 기승을 부리고 있다"면서 문제가 있는 계정을 사용 금지하고 있지만 '두더지 잡기' 게임을 하는 것처럼 다른 계정이 더 생겨난다"고 말했다.

이러한 문제는 글로벌 기업들이 잇따라 NFT 사업에 뛰어들고 있는 가운데 나온 것이어서 우려가 커지고 있다. 앞서 최대 규모의 NFT 거래소로 기업가치가 133억달러(약 16조원)에 달하는 오픈시는 지난달 자사 플랫폼에서 공짜로 만들어진 NFT의 80%는 표절이거나 위조, 사기라고 밝힌 바 있다. 오픈시는 "표절된 콘텐츠를 사용해 NFT를 판매하는 것은 우리 정책에 위배된다"고 지적했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr