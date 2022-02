[아시아경제 지연진 기자] 에쓰씨엔지니어링 에쓰씨엔지니어링 023960 | 코스피 증권정보 현재가 2,630 전일대비 100 등락률 -3.66% 거래량 167,935 전일가 2,730 2022.02.14 13:52 장중(20분지연) 관련기사 셀론텍, 카티졸 강북삼성병원 처방코드 등록에쓰씨엔지니어링, 세원이앤씨 매각 완료…"무차입 경영 돌입 및 신사업 역량 강화"[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일 close 은 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 155,500 전일대비 7,000 등락률 -4.31% 거래량 164,463 전일가 162,500 2022.02.14 13:52 장중(20분지연) 관련기사 금호석유화학, 지난해 영업익 2.4조원.. 전년비 224.3%↑주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장박철완, 금호석화에 다시 주주제안…"사외이사 2명 후임 추천" close 화학과 전남 여수시에 들어설 246억원 규모의 정밀화학공장 건설 계약을 체결했다고 14일 공시했다.

계약금은 2020년 매출의 34.06%에 해당하며, 계약기간은 이달 11일부터 2023년 6월30일까지다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr