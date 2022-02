[아시아경제 부애리 기자] KB금융그룹 노동조합이 김영수 전 수출입은행 부행장을 새 사외이사 후보로 추천했다고 14일 밝혔다.

노조에 따르면 지난 9일 오후 서울 여의도KB급융그룹 이사회 사무국을 찾아 주주제안서와 위임장을 전달했다.

김 전 부행장은 1985년 한국수출입은행에 입행해 홍콩 현지 법인, 국제금융부 등 30년이 넘도록 해외투자 전문가로 일해왔다. 2018년부터 지난해 11월까지는 한국해외인프라도시개발지원공사 상임이사를 맡았다.

KB금융 노동조합의 주주 제안은 2017년 이후 5번째 시도다.

류제강 KB금융 노동조합협의회 의장은 "이번 주주제안은 경영참여가 아닌 KB금융의 지속가능한 성장과 진정한 글로벌 금융사로의 도약을 통해 주주가치 극대화를 위한 것"이라고 말했다.

