라인프렌즈, 나만의 캐릭터 제작 플랫폼 'FRENZ' 출시

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버 계열사 라인프렌즈가 대체불가토큰(NFT) 게임 및 메타버스 서비스까지 확장할 수 있는 디지털 지식재산(IP) 생성 플랫폼 ‘FRENZ(프렌즈)’를 출시한다고 16일 밝혔다.

프렌즈는 라인프렌즈가 그 동안 쌓아온 IP 크리에이티브 역량 및 전문성을 집약해 디지털 IP 중심의 비즈니스를 본격화하기 위한 핵심 서비스다.

전문 디자이너가 개발해 유저들에게 완성된 형태로 제공하는 일반적인 캐릭터 선택 방식이 아닌 소비자들이 직접 자신만의 개성과 기호를 반영한 수준급의 고퀄리티 캐릭터 IP를 제작하고 소유까지 할 수 있는 색다른 경험을 제공한다.

올 초 정식 출시를 목표로 하고 있으며 오는 16일부터 비공개 시범 테스트(CBT) 신청을 받는다.

프렌즈에서는 이용자가 직접 동물, 사람 등 외형을 자유롭게 선택할 수 있고 동시에 취향에 따라 고퀄리티의 캐릭터 IP를 원하는 만큼 다양하게 만들 수 있도록 한다. 다양한 형태의 눈·코·입·스킨, 헤어 및 패션 스타일, 액세서리, 배경화면 등 나만의 캐릭터를 커스터마이징 할 수 있는 약 500개의 파츠(Parts)가 제공돼 1억개 이상의 독특한 캐릭터 IP를 만들 수 있는 것이 특징이다.

그 동안 캐릭터 IP가 유명 셀럽이나 아티스트 또는 브랜드들의 전유물처럼 여겨져 왔다면, 앞으로 이용자들은 프렌즈를 통해 자신의 ‘부캐’는 물론 평소 좋아하거나 상상해왔던 모습의 캐릭터 IP를 원하는 만큼 원하는 모습대로 ‘고도화’된 캐릭터를 만들 수 있다.

라인프렌즈는 프렌즈에서 제작된 캐릭터 IP를 향후 ‘라방(라이브 방송)’, ‘숏폼 동영상’ 등 디지털 콘텐츠로 제작하기로 했다. 또 NFT 게임 및 메타버스 서비스 내에서 플레이할 수 있는 등 멀티 플랫폼으로 호환 가능하도록 할 예정이다. 이에 따라 이용자는 직접 캐릭터 IP의 ‘크리에이터’ 및 ‘오너’가 될 뿐 아니라 플랫폼과 서비스, 콘텐츠를 넘나들며 마음껏 활용할 수 있다.

라인프렌즈 관계자는 "프렌즈는 전 세계 누구나 자신만의 개성을 발휘해 세상 유일한 자신만의 캐릭터 IP를 만들 수 있는 신개념 디지털 IP 생성 플랫폼"이라며 "블록체인 게임·NFT 분야 전문 기업들과의 전략적 협업을 통해 공간의 한계를 넘어 현존하는 어떤 메타버스 서비스보다 더 새롭고 즐거운 디지털 세상을 경험할 수 있을 것"이라고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr