“맥주+사이다” 롯데칠성, '클라우드 칠성사이다 맥주' 출시

[아시아경제 구은모 기자] 롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 167,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 13,726 전일가 167,500 2022.02.14 10:01 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"롯데칠성 4분기 '어닝 서프라이즈'…올해는 더 좋다"“음료·주류 모두 호실적” 롯데칠성음료, 지난해 영업익 1633억원… 전년比 87%↑롯데칠성, 4Q 영업익 189억…1주당 3000원 현금배당 close 음료가 자사 브랜드 '클라우드'와 '칠성사이다'의 협업 제품 '클라우드 칠성사이다 맥주'를 이달 마지막 주 출시한다고 14일 밝혔다.

‘혼술(혼자 마시는 술)’과 ‘홈술(집에서 마시는 술)’이 트렌드가 되며 제품에 재미요소가 가미된 브랜드간 협업 맥주가 인기를 끌어 지난해 하반기부터 이번 제품을 기획했다. 칠성사이다 고유의 맛과 클라우드의 풍미가 잘 어우러지는 비율을 개발했다. 소비자 블라인드 테스트로 제품의 완성도를 높였다.

클라우드 칠성사이다 맥주의 알코올 도수는 3.2도다. 저도주를 선호하는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)들의 음주문화에 맞춰 부담 없이 즐길 수 있도록 만들었다.

롯데칠성음료 관계자는 "당사의 대표 브랜드 클라우드와 칠성사이다의 컬래버를 통해 소비자들이 브랜드를 색다르게 경험할 수 있길 기대한다"며 "사회관계망서비스(SNS) 등 다양한 채널을 통해 해당 제품을 알릴 계획"이라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr