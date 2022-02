中 지방정부 올 성장 목표, 21곳 6% 이상…'면세점 특수' 하이난 9%

중국의 31개 성급 지방 정부 가운데 21곳이 올해 국내총생산(GDP) 성장 목표치를 6% 이상으로 잡았다.

13일 홍콩명보에 따르면 전날 톈진까지 중국 31개 지방 정부가 올해 성장 목표치를 모두 발표했다.

가장 목표치를 높게 잡은 곳은 하이난으로, 9%로 설정했다. 면세점 특수를 고려한 목표치다. 지난해 하이난의 면세점 매출은 600억위안(약 11조3000억원)을 넘어설 것으로 예상된다. 이를 바탕으로 하이난은 올해 면세점 매출 목표를 1000억위안(약 18조8490억원)으로 설정했다.

하이난을 포함, 9곳이 올해 성장 목표치를 7% 이상으로 잡았다. 산시 등 12개 지역은 6% 이상~7% 미만으로 설정했다. 지난해 경제 성장률 12.9%로 전국 1위를 차지한 후베이성은 올해 성장률 목표를 7%로 정했다. 베이징과 톈진을 포함한 10개 지역은 '5~5.5% 이상'이라고 밝혔다. 중국의 3대 경제 중심지 광둥, 장쑤, 산둥 역시 목표치를 각각 5.5%로 잡았다.

31개 성 가운데 지난해 경제 성장률보다 올해 목표치를 높게 잡은 곳은 시짱(티베트·8%), 닝샤(7%), 허난(7%) 등 3곳에 그쳤다.

중국 정부는 지방 정부의 목표치를 토대로 올해 성장률 목표치를 제시한다. 시장에서는 중국 정부가 다음 달 열릴 전국인민대표대회에서 5% 가량의 경제 성장률 목표를 제시할 것으로 관측하고 있는 가운데 일각에선 중국이 올해 5%대 성장률을 달성하기 어려울 수 있다고 보고 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr