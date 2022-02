이재명 尹 직격 “대통령이 무능하면 나라 망해..대한민국 복수혈전의 장 아니야”

대전 즉석연설.."대통령이 무능하면 나라 망해"

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 더불어이재명 대선 후보는 12일 "대한민국 정치는 복수혈전의 장이 아니다"라며 '적폐 수사' 발언을 한 국민의힘 윤석열 후보를 직격했다.

이 후보는 이날 오전 대전e스포츠 경기장 앞 광장에서 한 즉석연설에서 "대통령에게 주어진 권한은 특정 정치집단의 사적 욕망을 위해서, 그들의 복수 감정을 충족하기 위해 사용되면 안 된다"며 이같이 말했다.

그는 윤 후보가 검찰총장 출신임을 강조하며 "대한민국의 주인은 국민이고, 주인이 뽑은 머슴이 둘째요, 그들로부터 임명받은 임명권력(검찰)은 셋째"라며 "임명받은 권력은 선출권력에 복종해야 하는데 복종할 생각 없이 저항하고 협박하는 것은 민주주의 자체를 부정하는 것"이라고 저격했다.

이어 "죄가 있으면 처벌해야 하지만 아무런 죄나 혐의가 없는데 아무 데나 탈탈 털어서 뒤져보겠다는 것은 범죄"라며 "이것은 적폐 청산이 아니라 정치 보복"이라고 비판했다. 이 후보는 "대통령이 무능하면 나라가 망한다. 경제를 살릴 유능한 리더가 필요하다"면서 "나라의 주인은 국민이기에 아무리 물 위에 포말들이 많이 역류해도 큰 흐름 자체는 국민이 정한다"며 지지를 호소했다.

