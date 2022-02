결승서 ROC·캐나다·이탈리아·중국 상대

남자 쇼트트랙 대표팀이 2022년 베이징 동계올림픽 남자 5000m 계주 결승에 안착했다. 황대헌과 이준서(이상 한국체대), 곽윤기(고양시청), 김동욱(스포츠토토)은 11일 중국 베이징 캐피털 실내경기장에서 열린 베이징올림픽 쇼트트랙 남자 5000m 계주 준결승 2조에서 6분37초879의 기록으로 가장 먼저 골인했다. 한 바퀴를 남기고 마지막 주자 곽윤기가 노련한 경기 운영으로 네덜란드(6분37초927) 추월에 성공했다. 각 조 1·2위에게 주어지는 결승 진출권을 얻었다. 네덜란드는 러시아올림픽위원회(ROC·6분37초879)에 0.002초 차로 뒤져 3위를 했다. 대표팀은 16일 결승에서 ROC, 캐나다, 이탈리아, 중국과 금메달을 두고 경쟁한다.

