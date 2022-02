공영홈쇼핑, ‘23년 전통식품 명인’ 상생협력 상품 선봬

산림조합중앙회 선정, 전통식품명인 산나물반찬 4종

[아시아경제 곽민재 기자] 공영홈쇼핑은 올해 상생협력방송 첫 상품으로 산림조합중앙회가 선정한 ‘고화순 명인의 산나물반찬 4종’을 선보인다고 11일 밝혔다.

상생협력 상품인 ‘고화순 명인의 산나물반찬 4종’은 정월대보름을 하루 앞둔 오는 14일에 판매된다. 4종은 곤드레볶음, 더덕채볶음, 무시래기지짐, 고사리볶음 등이며 총 20팩으로 구성된다. 고화순 명인은 23년 나물 제조경력 보유자로 지난해 농림축산식품부로부터 대한민국 전통식품 명인으로 선정됐다.

공영홈쇼핑과 산림조합중앙회는 2017년부터 임산물 판물지원을 위해 협력해오고 있다. 올해 산림조합 상생협력 방송은 16개 제품을 론칭할 계획이다.

이정석 공영홈쇼핑 상생협력팀 부장은 “전국 곳곳에 숨은 특산물들을 발굴·판매하는 상생방송이니 만큼 소비자들의 많은 관심과 성원을 기대한다”고 말했다.

