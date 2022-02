[아시아경제 이기민 기자] 리즈 트러스 영국 외무부 장관은 10일(현지시간) 러시아 모스크바를 방문해 세르게이 라브로프 러시아 외무부 장관과 우크라이나를 둘러싼 위기에 대해 논의했다.

AFP통신 등에 따르면 트러스 장관은 회담 모두발언에서 "기본적으로 우크라이나에서의 전쟁은 우크라이나 국민, 유럽 안보에 재앙이 될 것"이라고 전했다.

특히 "우크라이나에 대한 어떠한 침공이든 막대한 결과를 초래할 것이며 심각한 비용을 수반할 것임을 북대서양조약기구(NATO·나토)와 함께 분명히 해왔다"고 경고했다.

라브로프 장관은 러시아에 대한 서방의 위협은 우크라이나를 둘러싼 긴장을 완화하는 데 아무런 도움이 되지 않을 것이라고 주장했다.

그는 "이념적 접근, 최후통첩, 위협으로는 아무것도 이뤄질 수 없다"고 반박했다.

