[종합]8일 대선후보 4자 TV토론 무산…국힘 "주최 측 편향성 문제"

민주당 "느닷없이 주최 측 빠지란 요구, 애초에 토론 의사 없었던 것"

정의당 "국민의힘, 국민에게 사과해야"

[아시아경제 이기민 기자] 오는 8일로 예정됐던 여야 대선후보 4인의 '2차 TV토론'이 합의 실패로 무산됐다.

더불어민주당의 이재명, 국민의힘의 윤석열, 국민의당의 안철수, 정의당의 심상정 대선 후보 측은 5일 오후 서울 중구 프레스센터에서 TV토론 관련 실무협의를 진행했다.

협의 과정에서 국민의힘 측은 이번 토론을 주관하는 한국기자협회와 생중계를 맡은 JTBC의 편향성을 문제삼았다. 국민의힘 측에서 TV조선, 채널A, MBN 등을 포함한 종합편성채널(종편) 4사가 주관하는 형식으로 바꿀 것을 요구했다. 민주당, 국민의당, 정의당은 종편 4사 주관에는 동의했지만 한국기자협회에서 다른 단체로 주관을 바꾸는 것은 반대하면서 결국 8일 TV토론 개최가 불발됐다.

국민의힘 TV토론협상단은 토론 무산에 대해 논평을 내고 "기자협회에서 주최하고 특정 방송사가 주관해 진행하는 이번 4인후보 초청 합동토론회는 토론의 기본전제가 되는 공정성이 담보되지 않는다고 판단된다"고 주장했다.

국민의힘은 또 "지난 2월3일 공중파 3사가 주관해 진행한 대선후보 초청 합동토론회처럼 이번 토론회도 종편 4사가 공동주최하는 형식으로 개최해 줄 것을 요청한다"며 "토론회 진행과 관련해서 토론회에 참여하는 4당의 합의 하에 의제, 사회자, 진행방식 등을 결정해 토론회의 공정성이 담보될 수 있도록 요청한다"고 말했다.

그러면서 "이러한 요청에 대해서 다시 논의할 것을 각 후보 및 기자협회, 종편4사에 공개적으로 요청드린다"고 덧붙였다.

반면 박찬대 민주당 수석 대변인은 논평에서 "느닷없이 주최 측은 빠지라고 요구한 것은 처음부터 토론할 의사가 없었던 것"이라며 "윤 후보는 아직도 토론이 두렵나. 갖은 꼼수로 회피하겠다는 꿈은 꾸지 말고 즉각 토론에 응하라"고 유감을 표했다.

이동영 정의당 선대본 수석대변인도 "윤 후보의 말도 안되는 억지와 생트집이 파국을 만들었다. 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "국민의힘과 윤 후보는 책임있는 대국민 사과를 내놓고, 즉시 토론장으로 복귀할 것을 강력히 촉구한다"고 지적했다.

앞서 지난달 31일로 추진됐던 이재명 후보와 윤석열 후보의 양자 토론도 자료 지참을 둘러싼 기싸움 끝에 결국 무산된 바 있다.

대선 후보 4인의 TV토론회는 지난 3일 처음 개최됐다. 오는 21일부터 중앙선거관리위원회가 주최하는 법정 토론이 3회 개최된다.

한국기자협회는 ▲윤석열 후보를 제외한 3당 후보를 놓고 토론을 진행하는 안 ▲종편 4사와 보도전문채널 2사를 포함한 6개 방송사가 공동 주최하는 안을 놓고 논의를 이어간다는 방침이다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr