"中 우리 문화 훔쳐 소개…미리 경고했다" 배현진, 베이징 올림픽 '한복 등장 논란'에 일침

[아시아경제 권서영 기자] 2022 베이징 동계올림픽 개막식에서 한복으로 추정되는 의상이 등장해 논란이 벌어진 가운데 정치권에서도 이를 지적하고 나섰다.

4일 오후 9시(한국시간) 열린 2022 베이징 동계올림픽 개막식에서는 손에서 손으로 중국의 국기 오성홍기를 전달하는 이른바 '국가 릴레이'가 진행됐다. 이 과정에서는 어린이와 사회 지도층, 국가 훈장 명예 칭호 수여자와 중국 전역 56개 소수민족의 대표가 참여해 오성홍기에 대한 유대감을 표하는 장면이 연출됐다.

해당 장면에서 소수민족 대표 중 한 명으로 등장한 여성의 복장이 우리나라 누리꾼들 사이에서 논란이 됐다. 긴 머리를 땋아 댕기로 장식하고 흰색 저고리에 분홍색 치마를 차려입은 여성의 복장이 우리나라의 전통 의상인 한복을 연상시켰기 때문이다. 이 장면은 각종 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 퍼져나가며 반발을 빚었다.

이에 4일 배현진 국민의힘 의원은 페이스북을 통해 "베이징 올림픽 준비 영상에 우리 문화를 훔쳐 소개했다고 지난해 국정감사에서 미리 경고했으며 분명 장관이 유의하겠다고 했다"며 "박병석 국회의장과 황희 문화체육부 장관도 직관하지 않았냐", "최소한의 국민의 자존심, 배알을 빼놓을 정도로 신나게 넋 놓는 개막식이었나"라고 비꼬았다.

원희룡 국민의힘 선거대책본부 정책본부장은 "비록 지방 축하 행사라 하더라도 이런 일은 절대 일어날 수 없는 행태라고 생각한다"며 "중국의 문화 침탈에 국가적으로 비상하게 대응해야 한다"고 적었다. 이재명 더불어민주당 대선후보 역시 같은 날 "문화를 탐하지 말라. 문화공정 반대"라고 쓰인 문구를 자신의 페이스북에 올렸다.

이소영 더불어민주당 의원은 "걸핏하면 불거지는 중국의 동북공정·문화공정은 매번 해소되지 못하고 지금까지 쌓여 왔다"며 "지금처럼 노골적으로 문화공정을 벌이는 데에 침묵할 수는 없다. 이 문제를 그대로 방치해서 우리 국민의 반중 정서가 날로 강해진다면 앞으로 중국과의 외교를 펼쳐 나갈 때에도 커다란 장애물이 될 것"이라고 지적했다.

