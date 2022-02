페어몬트 앰배서더 서울, 개관 1주년 객실·식음 프로모션 진행

[아시아경제 김유리 기자] 지난해 2월24일 문을 열 페어몬트 앰배서더 서울이 개관 1주년을 맞아 다양한 혜택을 선보인다.

페어몬트 앰배서더 서울은 이달 28일까지 '1주년 셀레브레이션 오퍼' 2가지를 선보인다고 3일 밝혔다. 유선 예약만 가능한 첫 번째 오퍼는 호텔 시그니처 스위트 객실 예약 시 기존 예약한 시그니처 스위트와 연결된 객실인 페어몬트 트윈 객실을 무료로 제공하는 프로모션이다.

두 번째 패키지는 페어몬트 객실 혹은 페어몬트 디럭스 객실 예약 및 투숙 시, 6월까지 사용 가능한 동일한 객실 타입의 주중 숙박권을 제공하는 것이다. 유선 혹은 공식 홈페이지를 통해 예약 가능하다. 14일에서 24일 투숙하는 고객을 대상으로 '가챠 머신 이벤트'도 진행한다. 호텔 최상위 객실인 펜트하우스 숙박권부터 마리포사, 스펙트럼 등 식음 이용권 등이 준비된다.

1주년 식음 프로모션으로는 1+1 혜택을 준비했다. 마리포사 및 M29의 대표 칵테일 1+1 혜택, 스펙트럼의 페어몬트 허니문 비어 1+1 혜택, 하이티 앳 페어몬트 1+1 혜택이 준비된다. 1주년 식음 프로모션은 3일부터 28일까지 진행한다.

칼 가뇽 페어몬트 앰배서더 서울 총지배인은 "호텔 개관 1주년을 앞두고 어려운 시기임에도 많은 고객들의 큰 관심과 조언에 진심으로 감사드린다"며 "잊지 못할 경험을 제공하는 페어몬트 앰배서더 서울이 되도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

한편 페어몬트 앰배서더 서울은 아코르 그룹 내 럭셔리 브랜드 페어몬트(Fairmont)가 국내 최초로 선보인 호텔로 지난해 2월24일 여의도 파크원(Parc.1) 단지 내 개관했다. 객실 326실과 식음업장 4곳을 비롯해 연회장, 피트니스 클럽, 스파 등을 운영하고 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr