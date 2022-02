“탄소중립 숲 드립니다” … 부산시·파나시아, 기부금 전달식

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 지난해 5월 임시개방한 이후 26만명이 다녀간 새로운 시민 휴식공간 ‘해운대수목원’을 위해 부산시와 파나시아가 손을 맞잡았다.

부산시는 3일 시청 7층 의전실에서 파나시아와 기부금 전달식을 개최했다. 전달식에는 박형준 부산시장과 이수태 파나시아 회장, 이민걸 전무가 참석했다.

파나시아는 부산시에 해운대수목원 조성을 위한 기부금 2억원을 전달했다. 전달된 기부금은 수목원 2단계 사업부지 내에 ‘파나시아 탄소중립 숲’을 조성하는 데에 사용된다.

파나시아 탄소중립의 숲은 생태연못 주변에 조성되며 5500여㎡ 면적에 느티나무, 칠엽수, 가시나무 등 20종 450여그루가 식재될 계획이다.

숲의 연간 탄소흡수량은 5t가량에 달할 것으로 추정된다.

부산시 측은 “수목이 계속 생장함에 따른 탄소흡수량은 매년 대폭 늘어나고 미세먼지 흡수와 차단 효과도 빼어날 것으로 예상된다”고 말했다.

박형준 부산시장은 “기부의 큰 뜻이 실현될 수 있도록 해운대수목원을 시민이 즐겨 찾는 휴식공간으로 조성하기 위해 노력하겠다”라고 말했다.

파나시아는 부산의 향토기업으로 대기·수질환경과 수소 사업의 솔루션을 가진 글로벌 친환경 설비 전문기업이다.

기업 매출은 연 3500억원이 넘는 등 성장하고 있으며 다양한 분야에 기부사업을 실천하며 꾸준히 사회공헌활동에 참여하고 있다.

