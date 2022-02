월간잡지 ‘쿨투라’의 이번 호 테마는 ‘쿨투라 AWARDS’다. 시 부문 ‘반투명’의 김민정 시인, 소설 부문 ‘방금 떠나온 세계’의 김초엽 작가, 영화 부문 ‘모가디슈’의 류승완 감독, 드라마 부문 ‘D.P.’의 한준희 감독, 음악 부문 ‘Next Level’의 에스파가 선정됐다. 장재선 시인의 ‘시로 만난 별Ⅱ’에서는 배우 탕웨이의 격조와 발랄함을 동시에 담아내고, 김민정 평론가의 드라마 월평은 티빙 플랫폼에서 많은 사랑을 받은 ‘술꾼도시여자들’을 다룬다. 허희 문학평론가는 SF소설 ‘대세’로 자리매김하고 있는 천선란 소설가의 ‘나인’을, 송석주 영화평론가는 ‘뒷모습’으로 영화 ‘소설가 구보의 하루’를 색다르게 리뷰한다.

쿨투라 | 편집부 지음 | 작가 | 144쪽 | 1만2000원

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr