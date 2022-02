완전자율주행 베타 버전 탑재 차량

정지신호서 완전멈춤 불능 위험

[아시아경제 기하영 기자]미국 전기차 업체 테슬라가 완전자율주행(FSD) 베타 버전을 탑재한 미국 내 차량 약 5만4000대를 리콜할 예정이라고 AP통신 등이 1일(현지시간) 보도했다.

이는 FSD 소프트웨어가 정지 신호에서 완전히 멈추지 않고 속도만을 약간 줄인 뒤 그대로 주행하는 '롤링 스톱'을 허용해 일단 정지해야 하는 교차로에서 안전 위험을 초래할 수 있다는 우려에 따른 것이다.

미국 도로교통안전국(NHTSA)에 따르면 리콜 대상은 2016∼2022년 판매된 모델S·X, 2017∼2022년 모델3, 2020∼2022년 모델Y 차량이다. 테슬라는 소프트웨어를 업데이트해 롤링 스톱 기능을 해제할 것이라고 NHTSA는 설명했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr